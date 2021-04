“Sceglie lei, l’altra a casa”. Giacomo spiazza pubblico e soprattutto corteggiatrice a UeD. Che non la prende bene (Di giovedì 15 aprile 2021) Originario di La Spezia, 25 anni, di lavoro fa il videomaker. Sarà lui, Giacomo Czerny, zazzera bionda e occhi d’angelo, uno dei protagonisti della puntata di giovedì 15 aprile di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi, che inizierà alle 14 e 45, vedrà il nuovo tronista al centro della scena insieme a Massimiliano Mollicone. Il 20enne di Aprilia ha avuto, come molti già sanno, un’infanzia difficile. Di certo le difficoltà non lo hanno abbattuto, si è rimboccato le maniche e oggi frequenta l’ITIS Luigi Trafelli di Nettuno e lavora con lo zio per ragioni economiche. E non è per niente ‘choosy’, visto che fa il muratore, il barista, il cameriere, il pizzaiolo e pure qualche passarella di moda. Proprio come modello Massimiliano ha vinto il premio The Look of the Year e si è conquistato così il trono di UeD.



Ma il vero protagonista della puntata è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Originario di La Spezia, 25 anni, di lavoro fa il videomaker. Sarà lui,Czerny, zazzera bionda e occhi d’angelo, uno dei protagonisti della puntata di giovedì 15 aprile di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi, che inizierà alle 14 e 45, vedrà il nuovo tronista al centro della scena insieme a Massimiliano Mollicone. Il 20enne di Aprilia ha avuto, come molti già sanno, un’infanzia difficile. Di certo le difficoltà non lo hanno abbattuto, si è rimboccato le maniche e oggi frequenta l’ITIS Luigi Trafelli di Nettuno e lavora con lo zio per ragioni economiche. E non è per niente ‘choosy’, visto che fa il muratore, il barista, il cameriere, il pizzaiolo e pure qualche passarella di moda. Proprio come modello Massimiliano ha vinto il premio The Look of the Year e si è conquistato così il trono di UeD.Ma il vero protagonista della puntata è ...

Advertising

marsangola : @Ettore_Rosato Ognuno sceglie i propri simboli. Sia detto con rispetto, ma il mio non è rappresentato da un mercena… - brunori27913877 : @SabinaGuzzanti @b_baolo Ultimamente gli artisti come categoria hanno fatto la figura dei lacchè del potere: pure l… - RobertoRosset11 : @SiamolaGente @arrow_michelle Negozi, pub chiusi. Ancora chiusi gli spazi interni. Lei sceglie sempre la versione c… - RobSco79 : @ValentinaFantoz @_Balz_ @lucianocapone @scingolo Quindi lei sceglie se oggi, per caso, le dovesse cadere un cornic… - jimimsoul : tralasciando la scena sopracitata perché mi sale il vomito, Reiko vive di merda per la sue condizioni e tu, signor… -