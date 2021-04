Rezina® apre un nuovo spazio a Milano Un laboratorio cromatico | un atelier di resine | wallpaper e colori per sperimentare | scegliere e arredare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) (15 aprile 2021) -, 15 aprile 2021., azienda leader nella posa e nella realizzazione di superfici in resina, cambia “casa” e si trasferisce in un, magnificoin via Vincenzo Monti 41 a. Centodieci metri quadri atipici, a metà strada traespositivo e, un luogo caldo e accogliente che permette a chi vi accede – siano essi architetti o privati - di avere non solo una consulenza sui materiali, ma anche un'esperienza totalizzante, un'immersione totale nel colore. Colour consulting a 360 gradi, dai Tre vetrine, uno squarcio verso un interno pulito e minimale, un cubo magico le cui pareti e pavimenti sono rivestiti in resina by Una selezione puntuale di prodotti fortemente voluta da Marco Lobina, owner e founder di ...