Recovery, Amendola: snellire norme per assorbire subito risorse Ue (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Nessun Paese ha presentato ancora il Recovery, il che smentisce la campagna che andava avanti da settembre, per cui l'Italia sarebbe in ritardo. Il mio assillo è il dopo'. Così il sottosegretario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Nessun Paese ha presentato ancora il, il che smentisce la campagna che andava avanti da settembre, per cui l'Italia sarebbe in ritardo. Il mio assillo è il dopo'. Così il sottosegretario ...

Advertising

giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Amendola: snellire norme per assorbire subito risorse Ue #recovery - MediasetTgcom24 : Recovery, Amendola: snellire norme per assorbire subito risorse Ue #recovery - ArioPuggioni : RT @tranellio: Sottosegretario agli Affari europei Amendola al Foglio: le principali riforme cui la Commissione vincola il Recovery plan (G… - tranellio : Sottosegretario agli Affari europei Amendola al Foglio: le principali riforme cui la Commissione vincola il Recover… - nomfup : RT @Corriere: Amendola: «I fondi del Recovery? Per spenderli subito serve cambiare le regole» -