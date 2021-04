Programmi TV di stasera, giovedì 15 aprile 2021. Spazio all’attualità con Anni 20, Dritto e Rovescio e Piazzapulita (Di giovedì 15 aprile 2021) Anni 20 Rai1, ore 21.25: Un passo dal cielo Serie TV - 6×5 I guardiani: Daniele Liotti ed Enrico IAnniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Nel primo episodio, La domesticazione dell’Uomo, uando un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro. 6×6 Il ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 aprile 2021)20 Rai1, ore 21.25: Un passo dal cielo Serie TV - 6×5 I guardiani: Daniele Liotti ed Enrico Iello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Nel primo episodio, La domesticazione dell’Uomo, uando un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro. 6×6 Il ...

Advertising

zazoomblog : Programmi TV di stasera mercoledì 14 aprile 2021. Vaccini e tensioni sociali a Zona Bianca - #Programmi #stasera… - snakebyte85 : RT @iltrumpo: Mediaset in prima linea per un'informazione responsabile: 'Stop alle fake news'. Quindi chiuderanno: Dritto e rovescio, Fuor… - Rojname_com : Programmi Tv stasera, 15 aprile 2021: cosa guardare - newsby - Rojname_com : Stasera in tv 15 aprile 2021, programmi, film, Rai, Mediaset, Sky - Antonio24120145 : RT @iltrumpo: Mediaset in prima linea per un'informazione responsabile: 'Stop alle fake news'. Quindi chiuderanno: Dritto e rovescio, Fuor… -