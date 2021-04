Pokémon Home: il nuovo aggiornamento termina il supporto a iPhone 5S, iPhone 6 e Android 5 – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovo aggiornamento di Pokémon Home porta con sé la fine del supporto ai sistemi operativi e ai telefoni più vecchi come iPhone 5S, iPhone 6 e Android 5.. The Pokémon Company sta avvisando tutti gli utenti di Pokémon Home che il prossimo aggiornamento terminerà il supporto di molti tra i più vecchi dispositivi in circolazione, come quelli che supportano Android 5, iOS 9, 10, 11 e i telefoni iPhone 5S e iPhone 6. Questo aggiornamento dovrebbe arrivare alla fine di giugno. In effetti non si tratta di una Notizia ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 aprile 2021) Ildiporta con sé la fine delai sistemi operativi e ai telefoni più vecchi come5S,6 e5.. TheCompany sta avvisando tutti gli utenti diche il prossimoterminerà ildi molti tra i più vecchi dispositivi in circolazione, come quelli che supportano5, iOS 9, 10, 11 e i telefoni5S e6. Questodovrebbe arrivare alla fine di giugno. In effetti non si tratta di una...

