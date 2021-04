Pescara | 8 positivi al Covid e tre partite rinviate

Advertising

13Andrea07 : RT @GoalItalia: 8 positivi nel Pescara: gli abruzzesi non potranno giocare fino al 26 aprile ? Slitta l'epilogo della Serie B? ?? https:/… - GoalItalia : 8 positivi nel Pescara: gli abruzzesi non potranno giocare fino al 26 aprile ? Slitta l'epilogo della Serie B? ?? - ekuonews : Calcio, Pescara con 8 positivi: la Asl lo ferma per le prossime tre gare - 1canalesport : Covid: Pescara con otto positivi, rinviata la partita con la Virtus Entella - tabellamercatob : #SerieB e #Covid #Pescara nella stessa situazione dell'#Empoli A causa del numero di positivi, si va verso il dopp… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara positivi

) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Nelci sono attualmente otto(sette calciatori e un componente dello staff) . Domani verrà effettuata una nuova tornata di ...con età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 14 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di, 12 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti ...SULMONA – Sono complessivamente 68.741 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 215 nuovi casi (di età co ...La gara valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie B non si giocherà come da programma dopo 8 casi di positività al virus registrati nelle ultime ore nella squadra biancoazzurra ...