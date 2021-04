Nonno Orso a scuola insegna a disegnare (Di giovedì 15 aprile 2021) A Stagno Lombardo vive un signore di nome Giovanni Gusberti, conosciuto da tutto il paese con i nomi di Nonno Orso o Nonno Giò. Con la sua gentilezza e disponibilità aiuta da tanti anni i bambini e le ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) A Stagno Lombardo vive un signore di nome Giovanni Gusberti, conosciuto da tutto il paese con i nomi diGiò. Con la sua gentilezza e disponibilità aiuta da tanti anni i bambini e le ...

Ultime Notizie dalla rete : Nonno Orso Nonno Orso a scuola insegna a disegnare A Stagno Lombardo vive un signore di nome Giovanni Gusberti, conosciuto da tutto il paese con i nomi di nonno Orso o nonno Giò. Con la sua gentilezza e disponibilità aiuta da tanti anni i bambini e le maestre delle scuole dell'infanzia ed elementari. Nella scuola primaria si occupa dell'aspetto ...

Nonno Orso a scuola insegna a disegnare Si tratta di una persona speciale perché aiuta tutti quelli che sono in difficoltà e ama, in particolare, divertire i bambini ...

