Napoli, tegola Ospina: out circa due settimane (Di giovedì 15 aprile 2021) Brutte notizie per il Napoli in vista del finale di stagione. Alla ripresa degli allenamenti in casa azzurra, David Ospina si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Il portiere salterà la partita in programma domenica sera contro l'Inter."Dopo il successo a Genova con la Sampdoria e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico e possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 aprile 2021) Brutte notizie per ilin vista del finale di stagione. Alla ripresa degli allenamenti in casa azzurra, Davidsi è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Il portiere salterà la partita in programma domenica sera contro l'Inter."Dopo il successo a Genova con la Sampdoria e due giorni di riposo, ilha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico e possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. In seguito a un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la ...

Secondo quanto riporta Il Mattino, David Ospina resterà ai box per almeno 4 gare: salterà dunque i big match contro Inter e Lazio.

