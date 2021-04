MotoGp, Gran Premio del Portogallo in streaming: dove vedere la gara live (Di giovedì 15 aprile 2021) Si scaldano i motori in vista del Gran Premio Portogallo MotoGp, terzo appuntamento della stagione, destinato a essere ricordato anche perché segnerà il ritorno in pista di Marc Marquez, fermo dalla prima gara della scorsa annata a Jerez de la Frontera, dove si era procurato una frattura all’omero che lo ha costretto a finire sotto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) Si scaldano i motori in vista del, terzo appuntamento della stagione, destinato a essere ricordato anche perché segnerà il ritorno in pista di Marc Marquez, fermo dalla primadella scorsa annata a Jerez de la Frontera,si era procurato una frattura all’omero che lo ha costretto a finire sotto L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Gran MotoGP Portogallo, Martin commenta il rientro di Marc Marquez ... il rookie Jorge Martin è pronto a ripartire per una nuova sfida: il Gran Premio del Portogallo. In ... MotoGP, Martin: 'Dall'Igna sorpreso da me. Rossi? Non vincerà più' 'Con Fabio ci siamo toccati, ...

MotoGP - Marquez, superati i test medici - FormulaPassion.it ' Avendo superato il suo controllo medico, Marc Marquez è ufficialmente confermato per il Gran Premio del Portogallo' , ha comunicato la Honda. Resterà ora da vedere solo quale sarà l'effettiva ...

MotoGp, Marquez supera le visite mediche: domenica in Portogallo ci sarà Adesso è ufficiale: domenica prossima Marc Marquez tornerà in pista nel Gran Premio di Portogallo, a Portimao. Lo spagnolo della Honda, che ha saltato i primi due appuntamenti stagionali in Qatar, ha ...

S. Valtieri & A. Saiu Abbiamo intervistato il pilota KTM Tech3 Danilo Petrucci alla vigilia di Portimao: da Jack Miller, unico vero amico, a Valentino e le sfide che continuano ...

