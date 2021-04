Marquez: "Ho avuto paura di non tornare in MotoGP" (Di giovedì 15 aprile 2021) Il pilota spagnolo parla alla vigilia del Gp di Portimao, che segna il suo ritorno alle corse. Le parole di Marc Marquez Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 aprile 2021) Il pilota spagnolo parla alla vigilia del Gp di Portimao, che segna il suo ritorno alle corse. Le parole di Marc

Ultime Notizie dalla rete : Marquez avuto MotoGP Portogallo, Oliveira: 'Pressione? Penso solo a divertirmi' ...Ma cosa può servire a Miguel per ridurre le difficoltà riscontrate? 'Nella gara scorsa non ho avuto ... Sul ritorno di Marquez Infine sul rientro di Marc Marquez che nella giornata di oggi è stato l'...

MotoGP Portogallo, Zarco in vetta al Mondiale: 'Non sento pressione' Negli ultimi anni ho avuto alti e bassi, dopo i quali ho imparato a non mettermi addosso troppa ... MotoGP, Bagnaia: 'Marquez fa scalpore, io penso a me stesso' Zarco: 'Marquez ha una energia pazzesca' ...

Le farfalle nello stomaco e l’ansia del primo giorno: Marc Marquez è diventato umano Sono passati nove mesi dall’ultima volta che Marc Marquez ha guidato la sua Honda, ben 271 giorni nel corso dei quali è affiorato anche il pensiero di aver definitivamente chiuso con la MotoGP. Foto d ...

MotoGP, Rossi: "gli ufficiali Yamaha veloci e noi no? lavoriamo con ciò che abbiamo" MotoGP: "Non so perché Vinales e Quartararo, siano andati così bene e noi no: non lo saprei spiegare. Dobbiamo solo lavorare con quello che abbiamo. Contento del passato da ombrellina di Francesca: al ...

