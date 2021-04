“Mantieni il distanziamento” | ma il tunisino la prende a pugni e poi scappa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 aprile 2021) Padova, 15 apr — Gli chiede di rispettare ile di non sedersi accanto a lei sul tram e per tutta risposta il suo vicino, un minorenne, le sferra un pugno e si dilegua. E’ successo a Padova, dove una 28enne di origini moldave è finita al pronto soccorso al termine di un breve battibecco con il giovane nordafricano. Lo riferisce il Giornale. L’ennesimo episodio, sfociato in attacco violento, di insofferenza alle norme che regolano ilinterpersonale o che impongono l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. C’è chiuna anziana che gli intima di indossare la mascherina o il senegalese che tiene in ostaggio un intero autobus dopo essere stato ripreso per lo stesso motivo. Le cronache italiane rieccheggiano di liti, discussioni e pestaggi. Il ...