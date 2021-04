Mancini: “Kean giocherà per molti anni in Nazionale. Zaniolo? Non possiamo permetterci di metterlo a rischio” (Di giovedì 15 aprile 2021) Roberto Mancini, in seguito alla conferenza stampa della Regione Marche di cui lui ha fatto il testimonial sulla promozione del territorio, ha parlato di due giovani che però si sono guadagnati la sua Nazionale. Si tratta di Nicolò Zaniolo e Moise Kean: il primo sta affrontando la lunga convalescenza e probabilmente non ci sarà per i prossimi Europei. Il secondo sta ben facendo col Psg e punta ad essere nella lista finale per la competizione: Su Zaniolo: “Dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio, è un ragazzo giovane e non possiamo permetterci di metterlo a rischio. Kean? Sta facendo molto bene a Parigi, sta maturando, è un giocatore che può diventare veramente molto bravo, sicuramente sarà uno ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Roberto, in seguito alla conferenza stampa della Regione Marche di cui lui ha fatto il testimonial sulla promozione del territorio, ha parlato di due giovani che però si sono guadagnati la sua. Si tratta di Nicolòe Moise: il primo sta affrontando la lunga convalescenza e probabilmente non ci sarà per i prossimi Europei. Il secondo sta ben facendo col Psg e punta ad essere nella lista finale per la competizione: Su: “Dobbiamo aspettare e vedere se riuscirà a recuperare al meglio, è un ragazzo giovane e nondi? Sta facendo molto bene a Parigi, sta maturando, è un giocatore che può diventare veramente molto bravo, sicuramente sarà uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Kean Nazionale, il CT Roberto Mancini fa il punto della situazione Mancini è il principale fautore di questa rinascita e, margine di una conferenza stampa della ... Kean sta facendo molto bene a Parigi , sta maturando, è un giocatore che può diventare veramente molto ...

Mancini 'Europei a Roma siano ripartenza per tutto il Paese' ... a margine di una conferenza stampa ad Ancona come testimonial della campagna di promozione turistica della regione Marche, ha parlato anche della Nazionale, in particolare di Zaniolo e Kean, e dell'...

Mancini: "L'Inter di Conte è un esempio per tutti. Zaniolo agli Europei? Situazione particolare, vedremo" Il CT azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni affrontando vari argomenti, sia relativi alla Nazionale che non.

Nazionale, il CT Roberto Mancini fa il punto della situazione Il tecnico della nazionale risponde ad alcune domande e riprende le belle parole degli ultimi giorni sulla riapertura degli stadi.

