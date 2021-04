Laura Pausini canterà alla notte degli Oscar | porterà a casa la statuetta?

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il 2021, con tutta probabilità, sarà unoanni più belli della vita di. Dopo le moltissime soddisfazioni raccolte negli ultimi mesi, è di poche ore fa una notizia che ci rende ancora più orgogliosi di lei. La cantante di Solarolo infatti si esibirà dal vivo, cantando il pezzo che le è valso la candidatura per la miglior canzone originale, ovvero Io Sì (Seen). Non chesia disabituata ai palchi più importanti del globo. Nell’arco della sua carriera artistica la sua voce ha incantato milioni di spettatori in giro per il mondo. L’occasione però in questo caso è irripetibile. Lo spot è quello del Dolby Theatre di Los Angeles, ma soprattutto la candidatura agliè ...

Nonostante le difficoltà attuali negli spostamenti dovute all'emergenza sanitaria, Laura Pausini ha sciolto le riserve. La cantante candidata agli Oscar per la miglior canzone con Io sì (Seen), brano che fa parte della colonna sonora de La vita davanti a sé, volerà a Los Angeles ed ... Comunque vada il prossimo 25 aprile, Laura Pausini ha già vinto. Candidata agli Oscar per la miglior canzone originale, 'Io Sì (Seen)', scritta da Diane Warren e da Laura Pausini tradotta e adattata in italiano insieme a Niccolò Agliardi, ... Laura Pausini ha confermato il viaggio a Los Angeles per partecipare alla cerimonia degli Oscar 2021 dove eseguirà Io sì (Seen), brano candidato a miglior canzone. Nonostante le difficoltà attuali negli spostamenti dovute all'emergenza sanitaria ...