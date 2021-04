L’altro segreto di Speranza | il ministero vieta la visione dei verbali dalla Task Force

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 15 aprile 2021) Mentre in Italia si fa sempre più cospicuo il fronte che chiede le dimissioni del ministro, con il leader di ItalExit Gianluigi Paragone in prima fila, continuano di giorno in giorno a emergere nuovi particolare inquietanti sulla gestione della pandemia in Italia da parte die del suo dicastero. Delle vicende legate a Ranieri Guerra abbiamo già detto molto e se ne sta occupando la Procura di Bergamo, oggi invece ci concentriamo su un altro “” del: ossia idellache non vogliono tirare fuori. Un altro segnale dell’assenza totale di trasparenza in tutta questa storia.IlGiornale.it ha avuto accesso ai vari atti, a partire dal novembre del 2020, quando Galeazzo Bignami e Marcello Gemmato, deputati FdI, bussarono ...