Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 15 04 21

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Advertising

infoitcultura : Andrea Iannone, nuovo amore per il pilota di MotoGP? | Isa e Chia - lareginadellac1 : oggi voglio rovinarmi il pomeriggio. Isa&chia scrive un 'articolo' su un (presunto) flirt tra soleil e Gianmaria (e… - zazoomblog : Isa e Chia Cafè l’angolo delle chiacchiere in libertà (14-04-21) - #l’angolo #delle #chiacchiere #libertà - maparl1amodime : @Paolina04486337 Sono usciti articoli anche su Isa e Chia comunque - AnnaBonny84 : @Aurora34227887 @and_c1 @Frarizzo2 Quindi isa e chia sono giornalisti? Le foto? I video!? Ma curatevi l'ossessione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

A riportare la notizia è, che mostra lo scatto postato dall'ex dama del Trono Over: la foto in cui il braccialetto dell'ospedale mostra data e ora di nascita, l'8 aprile 2021, del nuovo ...- - > Le voci su Valeria Marini e Gianmarco Onestini Intanto, come riportato dal sito '', potrebbe esserci già del tenero tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Secondo le indiscrezioni ...Stando ad alcuni rumors il pilota avrebbe iniziato una frequentazione con una modella ed ombrellina della MotoGP. Ad oggi, però, Iannone sembra molto vicino a Carmen Victoria L'ex fidanzato di Belen R ...– racconta sulle frequenze di RTL 102.5 – Da solo sto benissimo, però se arrivasse una donna dovrebbe proprio farmi innamorare. La conferma è arrivata dalla decisione di Pierpaolo di presentare alla f ...