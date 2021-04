Incidente per Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi (VIDEO) (Di giovedì 15 aprile 2021) L’Incidente di Elisa Isoardi Nel corso della puntata di questa sera (la nona) de L’Isola dei Famosi, sono giunti importanti aggiornamenti che riguardano l’Incidente che ha coinvolto Elisa Isoardi nelle scorse ore. Come riportato dal sito ufficiale dell’adventure show, la conduttrice durante la preparazione della cena è stata protagonista di un delicato momento, che l’ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 aprile 2021) L’diNel corso della puntata di questa sera (la nona) dedei, sono giunti importanti aggiornamenti che riguardano l’che ha coinvoltonelle scorse ore. Come riportato dal sito ufficiale dell’adventure show, la conduttrice durante la preparazione della cena è stata protagonista di un delicato momento, che l’ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fattoquotidiano : Come anticipato dal governo, Tokyo ha deciso di rilasciare nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata impiegata per r… - MSF_ITALIA : Il recente picco di violenza ad #Haiti è allarmante. Questo incidente evidenzia l'impatto su donne e ragazze. I bam… - Agenzia_Ansa : Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell'Oceano Pacifico l'acqua contaminata impiegata per raffreddare i… - Penelope19152 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 15.04.2021 Micio Pizzi fa la pipì da soloooooooooooo!!!!!!!!!! Per noi è una grande gioia, un #micio paralizzato c… - Beppeley : RT @Lavarra: @GognaBlog Allarmante questa Mentalità non accettazione della fatalità e ricerca del colpevole. Creano poi dei mostri giudizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente per 'Isola dei Famosi', Brando abbandona il gioco e Elisa si infortuna L'INFORTUNIO DI ELISA E L'ABBANDONO DI BRANDO - Le tre amazzoni Vera, Elisa e Miryea sono pronte per entrare in Palapa. La Isoardi, però, ha avuto un piccolo incidente a un occhio. 'Mentre cucinavo c'...

Anticipazioni Un passo dal cielo 6/ Quarta puntata 22 aprile: tra Francesco Neri e Elda si complica... ...di scoprire che cosa sia successo a quella donna relativamente al suo incidente ma prima ancora nella sua vita lavorativa. UN PASSO DAL CIELO 6 I GUARDIANI/ Anticipazioni, diretta: Manuela salva per ...

Un fiume…di latte. Autocisterna si rovescia nel torrente. E’ successo in Galles. VIDEO Un"fiume" di latte nel torrente. Insolito incidente la sera di mercoledì 14 sulla A482 a Carmarthenshire, nel Galles dove una cisterna che trasportava latte, per cause in corso di accertamento, si è r ...

BRANDO GIORGI ABBANDONA L’ISOLA DEI FAMOSI 2021/ “Grave problema all’occhio, deve…” Brando Giorgi all'Isola dei Famosi 2021 è stato in infermeria per una serie di controlli medici dopo un malore, il leader dovrà lasciare?

L'INFORTUNIO DI ELISA E L'ABBANDONO DI BRANDO - Le tre amazzoni Vera, Elisa e Miryea sono pronteentrare in Palapa. La Isoardi, però, ha avuto un piccoloa un occhio. 'Mentre cucinavo c'......di scoprire che cosa sia successo a quella donna relativamente al suoma prima ancora nella sua vita lavorativa. UN PASSO DAL CIELO 6 I GUARDIANI/ Anticipazioni, diretta: Manuela salva...Un"fiume" di latte nel torrente. Insolito incidente la sera di mercoledì 14 sulla A482 a Carmarthenshire, nel Galles dove una cisterna che trasportava latte, per cause in corso di accertamento, si è r ...Brando Giorgi all'Isola dei Famosi 2021 è stato in infermeria per una serie di controlli medici dopo un malore, il leader dovrà lasciare?