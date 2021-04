In pizzeria nonostante la zona rossa: in dieci finiscono nei guai (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso una pizzeria di Giugliano (Napoli) I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso e sanzionato 10 napoletani tra i 29 e i 46 anni, tra cui il titolare dell’esercizio commerciale, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intente a consumare cibi e bevande seduti ai tavoli mentre seguivano un incontro di calcio; inoltre, per il locale è stata disposta la chiusura per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso unadi Giugliano (Napoli) I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso e sanzionato 10 napoletani tra i 29 e i 46 anni, tra cui il titolare dell’esercizio commerciale, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intente a consumare cibi e bevande seduti ai tavoli mentre seguivano un incontro di calcio; inoltre, per il locale è stata disposta la chiusura per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** In #Pizzeria nonostante la zona rossa: in dieci finiscono nei guai ** - Antigon25386936 : @OrioliPaolo L'articolo sottolinea come, stranamente, non sia stato mai indagato, nonostante i pesanti indizi. Come… -

Ultime Notizie dalla rete : pizzeria nonostante IL BLOGGER NATALE SALVO CONFERMA IN TRIBUNALE L'ACCORDO ELETTORALE TRA TRANCHIDA E LUIGI MANUGUERRA Il locale era "La vecchia America", ristorante - pizzeria; il gestore Nino Maisano, personaggio ... Un accordo sempre confermato da Manuguerra e sempre smentito da Tranchida, nonostante l'episodio della ...

Barletta: Sciopero della fame, la protesta di Angelo sotto Palazzo di Città: #IoSonoEssenziale ...2019 ha deciso di trasferirsi a Barletta per coronare il suo sogno di progettare una pizzeria che ... Indossa una mascherina tricolore perché nonostante tutto ci crede nell'Italia e di poter continuare a ...

Giugliano. A cena in pizzeria nonostante la “zona rossa”: sanzionate 10 persone Ieri sera gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo in via dei Gemelli a Giugliano presso una pizzeria. I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso e sanzi ...

Da Clara pizzeria, un successo di famiglia “vista mare” Ma Sergio, un vero perfezionista, ci tiene a sottolineare: «Nonostante l’approccio moderno è una pizza legata alla tradizione. La più rappresentativa? Una semplice Margherita. Quando la qualità ...

Il locale era "La vecchia America", ristorante -; il gestore Nino Maisano, personaggio ... Un accordo sempre confermato da Manuguerra e sempre smentito da Tranchida,l'episodio della ......2019 ha deciso di trasferirsi a Barletta per coronare il suo sogno di progettare unache ... Indossa una mascherina tricolore perchétutto ci crede nell'Italia e di poter continuare a ...Ieri sera gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo in via dei Gemelli a Giugliano presso una pizzeria. I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso e sanzi ...Ma Sergio, un vero perfezionista, ci tiene a sottolineare: «Nonostante l’approccio moderno è una pizza legata alla tradizione. La più rappresentativa? Una semplice Margherita. Quando la qualità ...