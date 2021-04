Hertha Berlino, il tecnico Dardai e un assistente positivi al Covid. Il ds dirige l’allenamento (Di giovedì 15 aprile 2021) L’allenatore dell’Hertha Berlino, Pal Dardai è risultato positivo al coronavirus insieme a uno dei suoi assistenti e all’attaccante Dodi Lukebakio in vista di una partita chiave nella lotta per evitare la retrocessione dalla Bundesliga contro il Magonza. Il club tedesco ha annunciato che Dardai, l’assistente Admir Hamzagic e Lukebakio sono tutti in isolamento a casa e non hanno sintomi. Anche il vice allenatore Andreas Neuendorf è in isolamento come stretto contatto. Il direttore sportivo Arne Friedrich prenderà in carico la squadra fino al ritorno dell’allenatore o di uno degli assistenti. Foto: Twitter Hertha L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) L’allenatore dell’, Palè risultato positivo al coronavirus insieme a uno dei suoi assistenti e all’attaccante Dodi Lukebakio in vista di una partita chiave nella lotta per evitare la retrocessione dalla Bundesliga contro il Magonza. Il club tedesco ha annunciato che, l’Admir Hamzagic e Lukebakio sono tutti in isolamento a casa e non hanno sintomi. Anche il vice allenatore Andreas Neuendorf è in isolamento come stretto contatto. Il direttore sportivo Arne Friedrich prenderà in carico la squadra fino al ritorno dell’allenatore o di uno degli assistenti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Hertha Berlino Matrimonio per ex arbitri Bibiana Steinhaus e Howard Webb. Per i due Roma fu galeotta Bibiana Steinhaus , primo arbitro donna della Bundesliga , spesso oggetto di gravi insulti nel corso di alcune partite dirette, come in occasione di Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlino dove si alzarono forte i cori: 'Bibiana, che p… che sei' per aver annullato il gol del pareggio dei padroni di casa di Thorgan Hazard , fratello del più noto Eden, ha appeso da ...

Il calcio tra Berlino e Budapest ... presidente della Commissione europea, la tempesta scatenata dalle parole del magiaro Zsolt Petry, preparatore dei portieri dell'Hertha di Berlino, parla troppo e a sproposito secondo il politically ...

