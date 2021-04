(Di giovedì 15 aprile 2021) Ladel social media manager dicon lesta già facendo il giro della rete ed è diventata virale in meno di cinque minuti: cosa è accaduto sudicon le: ilunsconveniente Non sappiamo se sia trattato di un attacco hacker oppure... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Gaffe di Ballando con le stelle: il profilo Twitter condivide un contenuto porn* - damy85twit : No ma ahaha hah ahaha!!! ?????? Gaffe di Ballando con le stelle, commento volgare appare sulla pagina Twitter dello sh… - FQMagazineit : Ballando con le Stelle, la “gaffe hot” del social media manager su Twitter: “Mi manca succhiare il ca**o del mio ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Ballando

Nel marasma dei social media non è difficile incappare in qualche, come sembra essere accaduto acon le stelle . Sulla pagina Twitter del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è apparso un curioso re - tweet che è passato tutt'altro che ...E Simona Ventura chiudecon lui e tutti gli altri ospiti della prima puntata. (...Elettra Lamborghini La prima sfida di Game of Games va a Sara, che con l'aiuto di Rosolino si qualifica ...Il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 è finito nell’occhio del ciclone. Il motivo? Nelle scorse ore, proprio sul profilo ufficiale Twitter di Ballando con le stelle, è comparso un retweet d ...Epic fail o hacker per l'account Twitter del dancing show "Ballando con le Stelle"? Il profilo ufficiale del dancing show di Milly ...