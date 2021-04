Draghi e quella relazione speciale con gli Usa (Di giovedì 15 aprile 2021) Mario Draghi è entrato definitivamente nelle grazie degli Stati Uniti in occasione del celebre discorso sul Whatever it takes! del luglio 2012 in cui aprì la strada alla possibilità che la Banca centrale europea operasse attraverso politiche monetarie straordinarie e inflisse, di fatto, un primo colpo all’austerità germanocentrica. Allora tanto temuta per gli effetti recessivi su scala globale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 15 aprile 2021) Marioè entrato definitivamente nelle grazie degli Stati Uniti in occasione del celebre discorso sul Whatever it takes! del luglio 2012 in cui aprì la strada alla possibilità che la Banca centrale europea operasse attraverso politiche monetarie straordinarie e inflisse, di fatto, un primo colpo all’austerità germanocentrica. Allora tanto temuta per gli effetti recessivi su scala globale InsideOver.

FratellidItalia : ?? Rischiamo l'ecatombe ?? Link: - SalvatoreMerlo : Magnifico Draghi con Erdogàn. Metà di quella stessa franchezza con Emiliano, Giani e Spirlì e già avremmo vaccinato… - Ettore_Rosato : ?? Il tema del #Mes non è uscito dall'agenda politica ma da quella finanziaria per un motivo: con il governo #Draghi… - fausto_cag : Mi sembra di capire che l'idea del governo #Draghi sia quella di far ripartire le partite di briscola. #governodeimigliori - Cris_quella : RT @chiccotesta: Cioè alla fine della storia la verità è molto semplice . Una parte del PD preferiva Conte a Draghi. Fine

Ultime Notizie dalla rete : Draghi quella Borsa - Euronext: Urso (FdI), da Governo svolta nella direzione giusta Anche se restano aperti punti su cui aspettiamo risposte . "Quella delineata dal comunicato del Mef" sull'operazione Borsa Italiana - Euronext "e' sicuramente ...e importante risposta del Governo Draghi ...

Bozza proposta dalle Regioni per le riaperture dei locali Adesso il Governo Draghi vorrebbe riaprire al popolo , ma tutto ruota nel rispetto delle distanze ... Per riaprire anche nella zona rossa l'indicazione è quella di integrare le misure con l'attività di ...

Draghi cerca di tener buoni i partiti. Ma Salvini mantiene Speranza sulla graticola La Lega: "La mozione di sfiducia della Meloni? La leggeremo...". E parla di commissione d'inchiesta sul piano pandemico ...

LO SCRICCHIOLIO DELLA GRANDE ALLEANZA, RISCHI DA SEMESTRE BIANCO E ESITO URNE Le proteste delle piazze aumentano le fibrillazioni dei partiti e Draghi deve fare i conti con le prime difficoltà ...

