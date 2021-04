DAZN, un mese gratis agli abbonati dopo i disservizi di Inter-Cagliari. I dettagli (Di giovedì 15 aprile 2021) Continua a tenere banco la questione relativa ai disservizi riscontrati domenica scorsa sulla piattaforma DAZN.Non si spengono i riflettori su quanto accaduto domenica scorsa. Migliaia di abbonati alla piattaforma streaming DAZN, che da poco si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, ha riscontrato infatti vari problemi nella visione delle sfide Inter-Cagliari e Verona Lazio. Un fatto grave a cui è immediatamente seguita la reazioni dei club di Serie A, che hanno prontamente chiesto garanzie alla piattaforma perchè quanto accaduto possa non ripetersi ancora in futuro. A seguito di quanto accaduto, DAZN, ha ufficializzato il mese gratis in favore dei propri clienti tramite una mail inviata ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Continua a tenere banco la questione relativa airiscontrati domenica scorsa sulla piattaforma.Non si spengono i riflettori su quanto accaduto domenica scorsa. Migliaia dialla piattaforma streaming, che da poco si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, ha riscontrato infatti vari problemi nella visione delle sfide-Cari e Verona Lazio. Un fatto grave a cui è immediatamente seguita la reazioni dei club di Serie A, che hanno prontamente chiesto garanzie alla piattaforma perchè quanto accaduto possa non ripetersi ancora in futuro. A seguito di quanto accaduto,, ha ufficializzato ilin favore dei propri clienti tramite una mail inviata ...

