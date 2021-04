Dal Pino non si è dimesso, non ancora. Ma sette club lo portano in tribunale (Di giovedì 15 aprile 2021) Paolo Dal Pino non si è dimesso dalla Lega Serie A (come in un primo tempo sembrava). In realtà sarebbe più corretto dire: non si è ancora dimesso. Perché la notizia di oggi del Sole 24-Ore, cioè della denuncia di sette club che hanno chiesto un risarcimento danni per la sua cattiva gestione dei diritti tv, è di quelle esplosive, che rivoluzionano il quadro politico del calcio italiano. I sette club sono Napoli Juventus Inter Lazio Atalanta Fiorentina Verona. Hanno chiesto un risarcimento danni, quindi si finirà in tribunale. Oltre ad aver richiesto le sue dimissioni. E non si tratta di club di seconda fila. Inter e Juventus da sole rappresentano il 50% della potenza del calcio italiano, in più Napoli Lazio e Atalanta, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Paolo Dalnon si èdalla Lega Serie A (come in un primo tempo sembrava). In realtà sarebbe più corretto dire: non si è. Perché la notizia di oggi del Sole 24-Ore, cioè della denuncia diche hanno chiesto un risarcimento danni per la sua cattiva gestione dei diritti tv, è di quelle esplosive, che rivoluzionano il quadro politico del calcio italiano. Isono Napoli Juventus Inter Lazio Atalanta Fiorentina Verona. Hanno chiesto un risarcimento danni, quindi si finirà in. Oltre ad aver richiesto le sue dimissioni. E non si tratta didi seconda fila. Inter e Juventus da sole rappresentano il 50% della potenza del calcio italiano, in più Napoli Lazio e Atalanta, ...

