Can Yaman è scomparso dai social: problemi con Diletta Leotta? (Foto) (Di giovedì 15 aprile 2021) Il profilo Instagram di Can Yaman non esiste più e l’attore turco sembra scomparso dai social, non ci sono sue notizie e anche Diletta Leotta non dice nulla (Foto). Cosa è successo a Can Yaman, perché ha detto addio ai social, perché è sparito senza alcuna spiegazione? Il mistero è fitto e le ipotesi sono varie. C’è chi suppone che la spiegazione sia nei tanti commenti negativi di chi non crede alla sua storia d’amore con la bella giornalista sportiva. Chi invece al contrario pensa che abbia ricevuto una delusione d’amore da Diletta. Si vociferava che Can le avesse chiesto di sposarlo e che la Leotta avesse bisogno di più tempo per decidere mentre lui era già pronto ad organizzare le nozze e diventare suo marito questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021) Il profilo Instagram di Cannon esiste più e l’attore turco sembradai, non ci sono sue notizie e anchenon dice nulla (). Cosa è successo a Can, perché ha detto addio ai, perché è sparito senza alcuna spiegazione? Il mistero è fitto e le ipotesi sono varie. C’è chi suppone che la spiegazione sia nei tanti commenti negativi di chi non crede alla sua storia d’amore con la bella giornalista sportiva. Chi invece al contrario pensa che abbia ricevuto una delusione d’amore da. Si vociferava che Can le avesse chiesto di sposarlo e che laavesse bisogno di più tempo per decidere mentre lui era già pronto ad organizzare le nozze e diventare suo marito questa ...

Vince Montalbano in replica, su Sciarelli e Yaman. Sky, Real Time e Tv8 battono Rete4 e La7 - Su Canale 5 la puntata della fiction di lungo corso 'Daydreamer - Le ali del sogno', con Can Yaman e Demet Özdemir protagonisti, ha avuto 2,274 milioni di spettatori ed il 10%. Su Italia 1 il film ...

Can Yaman, Mediaset punterebbe su di lui per l'estate: in arrivo Amore testardo e Mr Wrong L'attore turco Can Yaman potrebbe essere ancora protagonista su Canale 5 dopo la fine di DayDreamer - Le ali del sogno ...

