(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPerse la vitaquasi sei mesi di agonia Ivan Marino, ildi otto anni di Calitri rimasto gravemente ferito in unstradale avvenuto il 21 gennaio 2018 ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Unnel quale rimase gravemente ferito anche il papà, Gianfranco, di 43 anni, e altri parenti, in maniera meno grave. A distanza di oltre tre anni, il Pubblico Ministero della Procura di Foggia Giuseppe Murano ha chiesto il rinvio aper il conducente dell’auto uscita di strada, lo zio del piccolo, Donato Marino, 42 anni, ora accusato di omicidio stradale aggravato. Lo rende noto lo Studio 3A il quale, insieme con i suoi consulenti Luigi Cisonna e Sabino De Benedictis, e con l’avvocato della famiglia, Aldo Fornari, si era opposto alla richiesta ...

Advertising

mattinodinapoli : Bimbo irpino muore dopo incidente stradale: a giudizio lo zio - anteprima24 : ** Bimbo irpino morto dopo #Incidente, zio a giudizio ** -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo irpino

'Per chi come me lavora in un ospedale periferico (Ariano) che è a circa 100 Km dalla più ... Ilne aveva poco. La causa pediatrica più frequente di acidosi da perdita di bicarbonato è di ...Ieri il bollettino dell'Asl ne ha ufficializzati 21 (tra cui undi 5 anni, un 13enne e un ... Così il dettaglio degli infetti comunicati ieri dall'Asl: 2 ad Andretta, 3 ad Ariano, 6 ad ...Perse la vita dopo quasi sei mesi di agonia Ivan Marino, il bimbo di otto anni di Calitri (Avellino) rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 21 gennaio 2018 ad Ascoli Satriano, ...Valle Caudina: bimbo positivo, chiude un'altra scuola. Bimbo positivo e plesso scolastico chiuso anche a Rotondi per l’opportuna sanific ...