Vaccini Covid, stop definitivo ad AstraZeneca in Danimarca. In Lombardia aumenta chi lo rifiuta (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Danimarca sospenderà definitivamente l’uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo ha reso noto dapprima l’emittente televisiva pubblica Tv2, citando fonti anonime, secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Guardian. La Tv ha anticipato una conferenza stampa, oggi 14 aprile, della Danish Health Authority. “Continueremo la campagna di vaccinazione contro Covid-19 senza il vaccino di AstraZeneca”, hanno detto le autorità sanitarie di Copenhagen. “Effetti collaterali seri” La Danish Health Autority ha detto di aver svolto indagini secondo le quali “un vaccinato con AstraZeneca su 40mila avrà effetti collaterali seri“. In una nota, ha spiegato che la decisione si deve “al collegamento tra i rari casi di coaguli di sangue e il vaccino e al fatto che l’epidemia è attualmente ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lasospenderà definitivamente l’uso del vaccino anti-di. Lo ha reso noto dapprima l’emittente televisiva pubblica Tv2, citando fonti anonime, secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Guardian. La Tv ha anticipato una conferenza stampa, oggi 14 aprile, della Danish Health Authority. “Continueremo la campagna di vaccinazione contro-19 senza il vaccino di”, hanno detto le autorità sanitarie di Copenhagen. “Effetti collaterali seri” La Danish Health Autority ha detto di aver svolto indagini secondo le quali “un vaccinato consu 40mila avrà effetti collaterali seri“. In una nota, ha spiegato che la decisione si deve “al collegamento tra i rari casi di coaguli di sangue e il vaccino e al fatto che l’epidemia è attualmente ...

