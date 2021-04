Uomini e Donne, Luisa e Salvio si sposano: la proposta in studio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella puntata di ieri, a Uomini e Donne, hanno fatto il loro ingresso in studio Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. I due si sono conosciuti in studio nel 2019 e ad oggi sono molto innamorati. Infatti, nel corso della puntata, Salvio ha fatto una romantica sorpresa alla sua Luisa. proposta DI MATRIMONIO – I L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella puntata di ieri, a, hanno fatto il loro ingresso inAnna Monti eCalabretta. I due si sono conosciuti innel 2019 e ad oggi sono molto innamorati. Infatti, nel corso della puntata,ha fatto una romantica sorpresa alla suaDI MATRIMONIO – I L'articolo

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - kimmnamuu : RT @heydeIilah: Io comunque non ho mai visto donne discutere di prostata quindi perché gli uomini non si fanno ( letteralmente) i cazzi lor… - rainboyfriends : RT @heydeIilah: Questa è l'importanza che date alle donne perché se i diritti base sono quelli degli uomini quelli delle donne sono un surp… -