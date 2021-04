Uomini e donne, il chiarimento tra Alessio e Samantha e le altre news di oggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) oggi 14 aprile, a Uomini e donne si è parlato del percorso di Samantha Curcio sempre divisa tra i due corteggiatori Alessio e Bohdan. Spazio anche a Nicola Vivarelli, che ha deciso di conoscere la new entry Alice e alla dama Angela. Per lei è giunto un nuovo cavaliere. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è andato in onda su Canale 5. Carolina in lacrime per Giacomo…Cosa succede? Carolina, la corteggiatrice di Giacomo era in lacrime e il tronista se ne è accorto, tanto da chiederle il motivo del suo stato d’animo. Sembra che la ragazza sia rimasta male per alcune frasi dette in precedenza da Giacomo. Carolina in lacrime… Che ne pensate della sua reazione? #Uominiedonne pic.twitter.com/81LyToFZ5h — Uomini e donne ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 aprile 2021)14 aprile, asi è parlato del percorso diCurcio sempre divisa tra i due corteggiatorie Bohdan. Spazio anche a Nicola Vivarelli, che ha deciso di conoscere la new entry Alice e alla dama Angela. Per lei è giunto un nuovo cavaliere. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è andato in onda su Canale 5. Carolina in lacrime per Giacomo…Cosa succede? Carolina, la corteggiatrice di Giacomo era in lacrime e il tronista se ne è accorto, tanto da chiederle il motivo del suo stato d’animo. Sembra che la ragazza sia rimasta male per alcune frasi dette in precedenza da Giacomo. Carolina in lacrime… Che ne pensate della sua reazione? #pic.twitter.com/81LyToFZ5h —...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - Stefani82119524 : RT @inapp_org: Nel 2018 il 30% delle donne (l’8% degli uomini) 30-39enni ha dichiarato che essere donna l’ha penalizzata nella ricerca di u… - thisisacasino : io davvero eviterei con tutto il cuore di far scrivere delle bare su un tema come il rispetto delle donne, per di p… -