(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un adattamento del romanzo di Michael Kun del 2003 The Locklear Letters e aggiornato per l’era dei social media. Infatti La star di Veepinterpreta un accidentaledi Elizabeth Banks nel nuovoesclusivo di EW per Eat, scritto e diretto da Scott Abramovitch. Chi interpretaè Sid Straw, è un uomo la cui vita non eccezionale prende una svolta selvaggia quando viene nominato co-presidente della sua riunione universitaria e insegue accidentalmente un famoso college compagna di classe, l’attrice Elizabeth Banks, sui social media. I suoi messaggi per lei diventano virali, e con ogni tentativo fallito di convincere le persone che la conosce davvero, la vita di ...

Tony Hale: cyber stalker nel trailer di Eat Wheaties. Sid Straw, è un uomo la cui vita non eccezionale prende una svolta selvaggia quando ...Sonia Denis (Set It Up), Kether Donohue (You're the Worst), John Doman (Blue Valentine), Negin Farsad (3rd Street Blackout), Tony Hale (Veep) e Lorelei Ramirez (Pervert Everything).