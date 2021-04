Salvini e la piazza: amore duro a morire (Di mercoledì 14 aprile 2021) É di ieri la notizia, riportata dall’Ansa, che il leader del Carroccio, in merito alla manifestazione, non autorizzata, avvenuta a Roma “Io Apro”, ha dichiarato che: “Da ministro avrei autorizzato quel corteo: io sono sempre per la libertà di manifestare. Ci sarei andato io, in piazza, insieme ai miei poliziotti.”. Questo è quanto ha detto Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) É di ieri la notizia, riportata dall’Ansa, che il leader del Carroccio, in merito alla manifestazione, non autorizzata, avvenuta a Roma “Io Apro”, ha dichiarato che: “Da ministro avrei autorizzato quel corteo: io sono sempre per la libertà di manifestare. Ci sarei andato io, in, insieme ai miei poliziotti.”. Questo è quanto ha detto

