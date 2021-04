Roma, compleanno “clandestino” scoperto dai Carabinieri: maxi multa per tutti i 45 invitati (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stavano festeggiando un compleanno in un ristorante nella zona di Tor Vergata, in barba a tutti i divieti e le norme anti-Covid. Ben quarantacinque le persone che sono state sorprese, davanti a un banchetto nel locale, dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata. I militari stavano svolgendo dei controlli mirati per verificare il rispetto delle disposizioni nelle attività commerciali del quartiere quando, domenica verso l’ora di pranzo, hanno “scoperto” un gruppo di persone in un ristorante. Oltre alla contravvenzione di 400 euro a testa per tutti gli avventori, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni per il titolare dell’attività commerciale. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Stavano festeggiando unin un ristorante nella zona di Tor Vergata, in barba ai divieti e le norme anti-Covid. Ben quarantacinque le persone che sono state sorprese, davanti a un banchetto nel locale, daidella Stazione diTor Vergata. I militari stavano svolgendo dei controlli mirati per verificare il rispetto delle disposizioni nelle attività commerciali del quartiere quando, domenica verso l’ora di pranzo, hanno “” un gruppo di persone in un ristorante. Oltre alla contravvenzione di 400 euro a testa pergli avventori, idella StazioneTor Vergata hanno disposto la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni per il titolare dell’attività commerciale. su Il ...

