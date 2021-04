Roberta Ragusa | la Corte di Strasburgo respinge il ricorso di Antonio Logli Ecco cos' è accaduto

(Di mercoledì 14 aprile 2021), nulla di fatto per: laeuropea dei diritti dell'uomo diha respinto ilpresentato dall'uomo contro la condanna definitiva a vent'anni di ...

Caso, Corte europea rifiuta ricorso di Logli. La difesa commenta:"Fu presentato da precedente legale, ora verifiche". La Corte europea dei diritti dell'Uomo sita a Strasburgo ha rimandato ..., nulla di fatto per Antonio Logli : la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato dall'uomo contro la condanna definitiva a vent'anni di ...la moglie Roberta Ragusa. Nel ricorso si ipotizzava la violazione del diritto di difesa ritenendo che non fossero state presi in considerazione gli elementi a discolpa riguardanti alcuni presunti ...Caso Roberta Ragusa, Corte europea rifiuta ricorso di Logli. La difesa commenta:«Fu presentato da precedente legale, ora verifiche».