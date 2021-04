Riaprono i locali e ristoranti in Regno Unito | immunità vicina

Leggi su webmagazine24

Grande fervore per la riapertura delle attività commerciali in Inghilterra. La strada é ancora lunga ma si inizia a respirare aria di libertà. I danni economici causati dai lockdown sono enormi ma anche i danni sociali non sono da meno. Un futuro incerto, il terrore del contagio e tutte le restrizioni sulla prossimità sociale,