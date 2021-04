Regata d’altura RAN 630, confermate le date del 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo Yacht Club Livorno, organizzatore della Regata d’altura RAN 630 in associazione con l’Accademia Navale di Livorno, conferma che la situazione pandemica non ha modificato, allo stato attuale, il programma di svolgimento della manifestazione, dal 24 aprile al 2 maggio 2021, come da Bando di Regata pubblicato sul sito web ufficiale al seguente link: https://ran630.it/wp-content/uploads/2021/03/Bando-RAN630-anno-2021.docx.pdf. A tutela dei concorrenti già iscritti e tutti coloro interessati a iscriversi alla Regata dell’Accademia Navale, giunta alla quarta edizione, gli organizzatori garantiscono da parte loro la più scrupolosa attenzione al rispetto delle norme per la prevenzione dalla diffusione del Covid-19 per quanto attiene le attività a terra. Ai singoli ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lo Yacht Club Livorno, organizzatore dellaRAN 630 in associazione con l’Accademia Navale di Livorno, conferma che la situazione pandemica non ha modificato, allo stato attuale, il programma di svolgimento della manifestazione, dal 24 aprile al 2 maggio, come da Bando dipubblicato sul sito web ufficiale al seguente link: https://ran630.it/wp-content/uploads//03/Bando-RAN630-anno-.docx.pdf. A tutela dei concorrenti già iscritti e tutti coloro interessati a iscriversi alladell’Accademia Navale, giunta alla quarta edizione, gli organizzatori garantiscono da parte loro la più scrupolosa attenzione al rispetto delle norme per la prevenzione dalla diffusione del Covid-19 per quanto attiene le attività a terra. Ai singoli ...

Advertising

primocanale : Rolex Giraglia, nuovo programma per la 68a edizione della regata d'altura - ShareMySea_IT : Giraglia: Nuovo programma per la 68ma edizione della regata d’altura - PressMareItalia : La #RolexGiraglia vedrà dunque la sua #partenza, #mercoledì 16 giugno da #Sanremo su un percorso di 243 miglia - 1canalesport : Rolex Giraglia, nuovo programma per la 68a edizione della regata d'altura - VelaVeneta : Giraglia: Nuovo programma per la 68ma edizione della regata d’altura -

Ultime Notizie dalla rete : Regata d’altura IRC Mittel Europa Criterium Seven Press