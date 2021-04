Polizze auto: come risparmiare cercando online (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ormai da alcuni anni le regole che riguardano le Polizze assicurative sono cambiate nel nostro Paese, almeno per quanto riguarda la classica RCA, l’assicurazione di responsabilità civile per l’automobile. Questo tipo di polizza è obbligatoria per qualsiasi autoveicolo che circoli su strada in Italia e da vari anni non vige più il rinnovo automatico, come invece avveniva un tempo. Per questo motivo, sempre più persone ogni anno valutano le varie offerte disponibili presso le numerose compagnie assicurative operanti in Italia. Dove trovare la polizza miglioreChi ha l’abitudine a rinnovare ogni anno la polizza con la medesima compagnia assicurativa forse non lo sa, ma il costo delle Polizze auto varia molto, anche mantenendo fermi i massimali di risarcimento e i ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ormai da alcuni anni le regole che riguardano leassicurative sono cambiate nel nostro Paese, almeno per quanto riguarda la classica RCA, l’assicurazione di responsabilità civile per l’mobile. Questo tipo di polizza è obbligatoria per qualsiasiveicolo che circoli su strada in Italia e da vari anni non vige più il rinnovomatico,invece avveniva un tempo. Per questo motivo, sempre più persone ogni anno valutano le varie offerte disponibili presso le numerose compagnie assicurative operanti in Italia. Dove trovare la polizza miglioreChi ha l’abitudine a rinnovare ogni anno la polizza con la medesima compagnia assicurativa forse non lo sa, ma il costo dellevaria molto, anche mantenendo fermi i massimali di risarcimento e i ...

Advertising

EconomyUp : #SmartMobility @Telepass entra nel mondo #assicurazioni con Telepass Assicura, in partnership con Great Lakes Insur… - zurichcarra : Si rinnova la storica convenzione nazionale tra FNP CISL & ZURICH con importanti riduzioni sulle polizze auto, moto… - sinfantino : Ecco come riescono a venderti online una falsa polizza RC Auto: truffa facile facile, pubblicità su Google per atti… - sinfantino : Tutti pazzi per l’RC Auto: dopo Poste Italiane che opera come broker di Compagnie online, arriva Telepass che apre… - TUintermediari : Telepass si fa (anche) l'agenzia assicurativa: offrirà polizze Rc auto ai circa 700.000 clienti di 'Telepass Pay' -