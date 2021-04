Perché «L’Isola dei Famosi» per la prima volta andrà in onda in differita (Di mercoledì 14 aprile 2021) La scorsa settimana, L’Isola dei Famosi si è tirata in dietro. Nessuna puntata il giovedì, nessuna diretta dall’Honduras. Lo show Mediaset, che, come il Grande Fratello, ha abituato il pubblico a due appuntamenti settimanali, ha deciso di rinunciare al suo secondo spazio per lasciare margine di manovra a Supervivientes, suo corrispettivo spagnolo. Il reality, come l’Isola, ha bisogno di andare in onda dalla Palapa, in diretta. Cosa, questa, cui la versione italiana del format sembra essere pronta a rinunciare. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) La scorsa settimana, L’Isola dei Famosi si è tirata in dietro. Nessuna puntata il giovedì, nessuna diretta dall’Honduras. Lo show Mediaset, che, come il Grande Fratello, ha abituato il pubblico a due appuntamenti settimanali, ha deciso di rinunciare al suo secondo spazio per lasciare margine di manovra a Supervivientes, suo corrispettivo spagnolo. Il reality, come l’Isola, ha bisogno di andare in onda dalla Palapa, in diretta. Cosa, questa, cui la versione italiana del format sembra essere pronta a rinunciare.

Advertising

DebraC82 : RT @Sofia17404470: Ma l’aggressività con cui parla Valentina? INNANZITUTTO TI CALMI E POI COMINCI A PARLARE CON EDUCAZIONE PERCHÉ NON FAI… - meneresto : RT @Sofia17404470: Ma l’aggressività con cui parla Valentina? INNANZITUTTO TI CALMI E POI COMINCI A PARLARE CON EDUCAZIONE PERCHÉ NON FAI… - BiancaE58132401 : RT @Sofia17404470: Ma l’aggressività con cui parla Valentina? INNANZITUTTO TI CALMI E POI COMINCI A PARLARE CON EDUCAZIONE PERCHÉ NON FAI… - alnomepensodopo : RT @Sofia17404470: Ma l’aggressività con cui parla Valentina? INNANZITUTTO TI CALMI E POI COMINCI A PARLARE CON EDUCAZIONE PERCHÉ NON FAI… - thefreddo2 : RT @Sofia17404470: Ma l’aggressività con cui parla Valentina? INNANZITUTTO TI CALMI E POI COMINCI A PARLARE CON EDUCAZIONE PERCHÉ NON FAI… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché L’Isola Depressione, ansia, stress: affrontare il «lato invisibile» della psoriasi Corriere della Sera