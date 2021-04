Pensioni | Cazzola | Questione archiviata? Per ora solo tregua armata

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Labitalia) - "Mario Draghi, il suo governo e la sua maggioranza sembrano aver archiviato, almeno temporaneamente, la parola. Per adesso l'obiettivo prioritario è quello di vaccinare i pensionati, poi si vedrà. Ma si tratta di una, perché nell'attuale legislatura si sono liberati troppi avvoltoi in attesa del fatidico ‘superamento definitivo della riforma Fornero'". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Giuliano, giuslavorista ed esperto di materia previdenziale. "Prima o poi, l'argomento tornerà all'ordine del giorno anche in vista dello scadere a fine anno di quota 100 (di cui sembra condiviso il mancato rinnovo)", ricorda. "Col precedente governo erano circolate delle proposte, nondi parte sindacale ma anche all'interno di tutti i ...

mrctrdsh : La proposta dei sindacati sulle pensioni non funziona, dice Giuliano Cazzola. Ci sono alternative migliori. - tax_tweet : RT @StartMagNews: Il Coordinamento attuariale-statistico dell’Inps ha pubblicato le statistiche sulle #pensioni vigenti al 1° gennaio, ma i… - magibe : RT @StartMagNews: Il Coordinamento attuariale-statistico dell’Inps ha pubblicato le statistiche sulle #pensioni vigenti al 1° gennaio, ma i… - StartMagNews : Il Coordinamento attuariale-statistico dell’Inps ha pubblicato le statistiche sulle #pensioni vigenti al 1° gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Cazzola

Il Sussidiario.net

RIFORMA: sui giovani meglio Fornero dei sindacati Meno di tre anni fa veniva varato un decreto, che hanno avuto il coraggio di chiamare 'dignità', che introduceva tutta una serie di ...Come si muoverà il g overno in tema di riforma? L'analisi di GiulianoNel programma del Governo Draghi il tema della riforma delleè ancora una stanza vuota che deve essere ammobiliata, con suppellettili che sono riposte ..."Mario Draghi, il suo governo e la sua maggioranza sembrano aver archiviato, almeno temporaneamente, la parola pensioni. Per adesso l’obiettivo prioritario è quello di vaccinare i pensionati, poi si v ...Riforma pensioni, dall'Emilia Romagna l'appello al Governo per cambiare la norma sui sanitari pensionati che si sono resi disponibili a vaccinare ...