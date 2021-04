Non mi uccidere: una dark story adolescenziale che fa rimpiangere Lasciami entrare (Di mercoledì 14 aprile 2021) Passati tredici anni da Twilight, arriva un prodotto italiano “nuovo e originale” a ricordarlo. Se nella storia con Robert Pattinson e Kristen Stewart si parlava di vampiri, in Non mi uccidere di Andrea De Sica troviamo cannibali e sopramorti, ovvero ragazzi morti di morte violenta che tornano nell’Al di qua. Robin è un tipo strano, tormentato, con un segreto. Mirta è dolce, innocente, se ne innamora pazzamente. L’effetto deja vu è garantito dalla somiglianza dei protagonisti italiani (Alice Pagani e Rocco Fasano) a quelli hollywoodiani (Kristen Stewart e Robert Pattinson). Non c’è dubbio: Non mi uccidere (dal 21 aprile sulle principali piattaforme digitali) è un film confezionato ad arte per gli adolescenti, tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, che mira a proporre qualcosa di innovativo nel panorama cinematografico nostrano. Il suo merito ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) Passati tredici anni da Twilight, arriva un prodotto italiano “nuovo e originale” a ricordarlo. Se nella storia con Robert Pattinson e Kristen Stewart si parlava di vampiri, in Non midi Andrea De Sica troviamo cannibali e sopramorti, ovvero ragazzi morti di morte violenta che tornano nell’Al di qua. Robin è un tipo strano, tormentato, con un segreto. Mirta è dolce, innocente, se ne innamora pazzamente. L’effetto deja vu è garantito dalla somiglianza dei protagonisti italiani (Alice Pagani e Rocco Fasano) a quelli hollywoodiani (Kristen Stewart e Robert Pattinson). Non c’è dubbio: Non mi(dal 21 aprile sulle principali piattaforme digitali) è un film confezionato ad arte per gli adolescenti, tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo, che mira a proporre qualcosa di innovativo nel panorama cinematografico nostrano. Il suo merito ...

