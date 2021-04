Lucifer 5 torna su Netflix dal 28 maggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dal 28 maggio sulla piattaforma Netflix la seconda parte della quinta stagione di Lucifer: in streaming arrivano gli altri 8 episodi Il 28 maggio arriverà su Netflix la seconda parte della quinta stagione di Lucifer, composta da 8 episodi. Tom Ellis tornerà nei panni del diavolo più cool di Los Angeles. Lauren German, invece, in quelli della detective Chloe Decker. Lucifer… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dal 28sulla piattaformala seconda parte della quinta stagione di: in streaming arrivano gli altri 8 episodi Il 28arriverà sula seconda parte della quinta stagione di, composta da 8 episodi. Tom Ellis tornerà nei panni del diavolo più cool di Los Angeles. Lauren German, invece, in quelli della detective Chloe Decker.… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

TinafromMars : Lucifer che torna nell'Inferno per aiutare Chloe, Amanadiel che resta lì fermo nella stanza, Unsteady in sottofondo. Sto piangendo. #Lucifer - thedoctorIies : stavo dicendo “considerata la pausa di sçk, in questo periodo mi consolerò con la 5B di Lucifer” però poi mi sono… -