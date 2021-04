Lo spettacolo della giustizia e un suicidio in carcere (Di mercoledì 14 aprile 2021) In seguito a una inchiesta su un appalto della Asl di Pescara per la gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere, la scorsa settimana si è ucciso in carcere a Vasto, a poche ore dall’arresto, Sabatino Trotta psichiatra, direttore del dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara. Una tragedia che coinvolge parenti e amici del medico e che mostra quello che nel 1700 Montesquieu aveva definito il potere terribile, ovvero il potere giudiziario appunto terribile perché potere dell’uomo sull’uomo e che può portare anche alla morte. Terribile (eccezioni a parte) quanto quello del sistema dei media. La conferenza stampa della Procura (con cui veniva reso noto che al primario erano contestati i reati di corruzione, induzione alla corruzione e turbativa) e gli articoli apparsi prima e immediatamente dopo il ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) In seguito a una inchiesta su un appaltoAsl di Pescara per la gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere, la scorsa settimana si è ucciso ina Vasto, a poche ore dall’arresto, Sabatino Trotta psichiatra, direttore del dipartimento di Salute MentaleAsl di Pescara. Una tragedia che coinvolge parenti e amici del medico e che mostra quello che nel 1700 Montesquieu aveva definito il potere terribile, ovvero il potere giudiziario appunto terribile perché potere dell’uomo sull’uomo e che può portare anche alla morte. Terribile (eccezioni a parte) quanto quello del sistema dei media. La conferenza stampaProcura (con cui veniva reso noto che al primario erano contestati i reati di corruzione, induzione alla corruzione e turbativa) e gli articoli apparsi prima e immediatamente dopo il ...

Advertising

pisto_gol : Intensità, qualità, fisicità : Psg/Bayern è il manifesto del Calcio. Due squadre e due partite combattute dal 1^ al… - matteosalvinimi : Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo… - valigiablu : Zerocalcare, Guzzanti, De Luca ed Elio Germano: gli artisti si schierano a favore della no Tav Dana Lauriola > Doma… - ridi_chetipassa : Mette della vernice nel suo Hula Hoop e lo spettacolo inizia! - pierbodo : @Arypigliate Lo spettacolo della natura.... -

Ultime Notizie dalla rete : spettacolo della Maurizio Costanzo Show/ Anticipazioni e ospiti 14 aprile: intervista a Malika Chalhy Al centro della quarta puntata del Maurizio Costanzo show, inoltre, ci sarà il rapporto tra donne e ...GLI OSPITI DEL MAURIZIO COSTANZO SHOW DEL 14 APRILE Tanti personaggi del mondo dello spettacolo e ...

Camera: Question time con D'Incà, Messa, Franceschini e Giorgetti Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, risponde a una interrogazione sulle iniziative urgenti per la ripresa, con adeguate condizioni di sicurezza, del settore dello spettacolo dal vivo (...

Lo spettacolo della giustizia e un suicidio in carcere L'HuffPost Pose 3×02: anticipazioni dall’episodio FX dopo il primo episodio ha diffuso le anticipazioni di Pose 3x02, il secondo episodio della terza e ultima stagione di Pose ...

Il Festival delle Serie TV torna a Settembre 2021 Le serie tv, i player televisivi, le categorie degli awards dedicati alla serialità italiana e tutti gli altri dettagli della terza edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv saranno comunicati a ...

Al centroquarta puntata del Maurizio Costanzo show, inoltre, ci sarà il rapporto tra donne e ...GLI OSPITI DEL MAURIZIO COSTANZO SHOW DEL 14 APRILE Tanti personaggi del mondo delloe ...Il ministroCultura, Dario Franceschini, risponde a una interrogazione sulle iniziative urgenti per la ripresa, con adeguate condizioni di sicurezza, del settore dellodal vivo (...FX dopo il primo episodio ha diffuso le anticipazioni di Pose 3x02, il secondo episodio della terza e ultima stagione di Pose ...Le serie tv, i player televisivi, le categorie degli awards dedicati alla serialità italiana e tutti gli altri dettagli della terza edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv saranno comunicati a ...