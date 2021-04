Lei è Gabriella, sua figlia è una nota conduttrice: sono due gocce d’acqua (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lei è Gabriella, una bellissima signora che a quanto pare è madre di una conduttrice famosa a cui somiglia tanto. Scopriamo di chi si tratta. Si chiama Gabriella la madre di una famosissima conduttrice televisiva, molto amata dal pubblico italiano. Si tratta infatti di Francesca Manzini, volto noto della televisione e comica che piace molto Leggi su youmovies (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lei è, una bellissima signora che a quanto pare è madre di unafamosa a cui somiglia tanto. Scopriamo di chi si tratta. Si chiamala madre di una famosissimatelevisiva, molto amata dal pubblico italiano. Si tratta infatti di Francesca Manzini, volto noto della televisione e comica che piace molto

