Le sedi Rai diventano centri vaccinali: disponibili 21 hub (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vaccinazione anti-Covid Non solo Mediaset. Come vi avevamo anticipato, anche la Rai si è resa disponibile come “punto vaccinale straordinario” per i propri dipendenti, aderendo alla proposta avviata dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid. Il servizio pubblico renderà pertanto disponibili 21 hub vaccinali distribuiti nei quattro centri di Produzione di Roma (Saxa Rubra), Milano (corso Sempione), Torino (via Verdi), Napoli (via Marconi) e nelle diverse sedi Regionali. Le vaccinazioni – comunica la Rai – avverranno secondo le indicazioni di priorità contenute nelle “Raccomandazioni” sui gruppi target della vaccinazione. I criteri di accesso alla vaccinazione nei luoghi di lavoro rispetteranno inoltre le priorità riportate nella più recente ordinanza del Commissario Figliuolo, per fasce di età e condizioni ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vaccinazione anti-Covid Non solo Mediaset. Come vi avevamo anticipato, anche la Rai si è resa disponibile come “punto vaccinale straordinario” per i propri dipendenti, aderendo alla proposta avviata dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid. Il servizio pubblico renderà pertanto21 hubdistribuiti nei quattrodi Produzione di Roma (Saxa Rubra), Milano (corso Sempione), Torino (via Verdi), Napoli (via Marconi) e nelle diverseRegionali. Le vaccinazioni – comunica la Rai – avverranno secondo le indicazioni di priorità contenute nelle “Raccomandazioni” sui gruppi target della vaccinazione. I criteri di accesso alla vaccinazione nei luoghi di lavoro rispetteranno inoltre le priorità riportate nella più recente ordinanza del Commissario Figliuolo, per fasce di età e condizioni ...

Advertising

lucamoriconi : La #Rai allestirà 21 punti vaccinali nei 4 centri di produzione e nelle sedi regionali. Si procederà alla somminist… - fseviareggio : RT @tvblogit: La Rai rende disponibili 21 centro vaccinali nelle sedi locali e in quelle di Roma, Milano e Torino - NicholasVita990 : RT @tvblogit: La Rai rende disponibili 21 centro vaccinali nelle sedi locali e in quelle di Roma, Milano e Torino - caroliarita : RT @ciropellegrino: #Vaccino #Covid saranno allestiti 21 punti vaccinali in centri produzione e sedi regionali della Rai. - Cosmicpolitan_ : RT @tvblogit: La Rai rende disponibili 21 centro vaccinali nelle sedi locali e in quelle di Roma, Milano e Torino -