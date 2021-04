“Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”: la nuova truffa online che sfrutta i link di tracciamento dei corrieri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano le truffe online attraverso messaggi Whatsapp o SMS. Dopo il caso dei buoni sconto Amazon e Esselunga in molti stanno ricevendo un nuovo messaggio di phishing che si basa su un finto link di tracciamento delle spedizioni, del tutto simile a quello che mandano i corrieri per tracciare le consegne. “Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”, si legge nel messaggio, con un link che rimanda a un sito dove bisogna effettuare un pagamento per sbloccare la visualizzazione. Ovviamente nessun corriere chiede soldi per tracciare la spedizione, si tratta quindi di una truffa a tutti gli effetti. L’obiettivo è sempre lo stesso: rubare dati personali e/o sensibili e informazioni sulle carte di credito. Se si riceve un messaggio di questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continuano le truffeattraverso messaggi Whatsapp o SMS. Dopo il caso dei buoni sconto Amazon e Esselunga in molti stanno ricevendo un nuovo messaggio di phishing che si basa su un fintodidelle spedizioni, del tutto simile a quello che mandano iper tracciare le consegne. “Il tuostaqui”, si legge nel messaggio, con unche rimanda a un sito dove bisogna effettuare un pagamento per sbloccare la visualizzazione. Ovviamente nessun corriere chiede soldi per tracciare la spedizione, si tratta quindi di unaa tutti gli effetti. L’obiettivo è sempre lo stesso: rubare dati personali e/o sensibili e informazioni sulle carte di credito. Se si riceve un messaggio di questo ...

