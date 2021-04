Il dolce messaggio di Eugenie per nonno Filippo: “Ci occuperemo noi della nonna dopo di te” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva dalla sua pagina Instagram il dolce messaggio che la principessa Eugenie ha scelto per ricordare l’amato nonno Filippo. La figlia di Andrew, ricorda nonno Filippo con dolci parole e ricorda i momenti di vita che hanno trascorso insieme. Sceglie anche una foto che mostra lei, e sua sorella Beatrice, al fianco di nonno Filippo sorridente, un bellissimo scatto che rende onore al marito detta regina Elisabetta. Anche Eugenie conferma in modo ironico il pensiero del principe Harry, ricordando che nonno Filippo era il vero re del barbecue e che ha salvato situazioni difficilissime per tutta la famiglia! Anche Eugenie ringrazia nonno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 aprile 2021) Arriva dalla sua pagina Instagram ilche la principessaha scelto per ricordare l’amato. La figlia di Andrew, ricordacon dolci parole e ricorda i momenti di vita che hanno trascorso insieme. Sceglie anche una foto che mostra lei, e sua sorella Beatrice, al fianco disorridente, un bellissimo scatto che rende onore al marito detta regina Elisabetta. Ancheconferma in modo ironico il pensiero del principe Harry, ricordando cheera il vero re del barbecue e che ha salvato situazioni difficilissime per tutta la famiglia! Ancheringrazia...

