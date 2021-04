Giffoni Sei Casali, al via i lavori sulla strada provinciale Ponte Molinello (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono partiti ufficialmente i lavori che vedranno il miglioramento della viabilità lungo la strada provinciale 367 Ponte Molinello – Prepezzano, a Giffoni Sei Casali. Gli interventi proseguiranno seguendo un preciso crono programma; il primo step riguarda l’allargamento della sede stradale con lo sbancamento dei terreni opportunamente espropriati. Quindi si procederà con la realizzazione di opere strutturali soprattutto a ridosso dei 4 ponticelli, successivamente sarà costruito un tratto fognario che va da Ponte Molinello e procede per 1,4 km verso il casale di Prepezzano, poi la posa in opera di un nuovo manto stradale. Sull’intero tratto verrà installato un impianto di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono partiti ufficialmente iche vedranno il miglioramento della viabilità lungo la367– Prepezzano, aSei. Gli interventi proseguiranno seguendo un preciso crono programma; il primo step riguarda l’allargamento della sedele con lo sbancamento dei terreni opportunamente espropriati. Quindi si procederà con la realizzazione di opere strutturali soprattutto a ridosso dei 4 ponticelli, successivamente sarà costruito un tratto fognario che va dae procede per 1,4 km verso il casale di Prepezzano, poi la posa in opera di un nuovo mantole. Sull’intero tratto verrà installato un impianto di ...

