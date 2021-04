Danimarca | funzionaria sviene annunciando stop AstraZeneca

Advertising

La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo stop dellaall'utilizzo del vaccino AstraZeneca. Lo riporta la Bbc. Tanja Erichsen stava parlando in diretta tv quando si è accasciata improvvisamente sul pavimento ed è stata subito soccorsa dal capo ...Laha aggiunto che diversi ceppi di coronavirus sono già stati identificati in Norvegia,... La Norvegia, insieme a Regno Unito,e Islanda, sta conducendo un'analisi approfondita ...Momenti di paura durante la conferenza stampa in Danimarca dell'annuncio sullo stop ad AstraZeneca. La direttrice dell'Agenzia del farmaco Tanja Erichsen è infatti svenuta ...(ANSA) - ROMA, 14 APR - La direttrice dell'Agenzia del farmaco danese è svenuta durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato lo stop della Danimarca all'utilizzo del vaccino AstraZeneca. Lo ...