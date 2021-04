Covid: Salvini, ‘sì a commissione inchiesta, ci devono essere risposte’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – D’accordo su una commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione Covid? “Assolutamente sì ma non adesso, perché vedere delle ispezioni negli ospedali adesso con le terapie intensive in funzione, mi sembrerebbe di pessimo gusto”. Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.“Però che debbano venire a galla eventuali responsabilità, sì. Ci devono essere le risposte. L’anno scorso c’era un piano pandemico aggiornato? O sì o no. Se un governo nazionale non ha un piano pandemico allo scoppio della pandemia, gli italiani hanno diritto di saperlo. Prima curiamo e apriamo, poi faremo i conti”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – D’accordo su unad’parlamentare sulla gestione? “Assolutamente sì ma non adesso, perché vedere delle ispezioni negli ospedali adesso con le terapie intensive in funzione, mi sembrerebbe di pessimo gusto”. Lo dice Matteoa Porta a Porta.“Però che debbano venire a galla eventuali responsabilità, sì. Cile risposte. L’anno scorso c’era un piano pandemico aggiornato? O sì o no. Se un governo nazionale non ha un piano pandemico allo scoppio della pandemia, gli italiani hanno diritto di saperlo. Prima curiamo e apriamo, poi faremo i conti”. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Covid: Salvini, 'Speranza? Tengo per me giudizi, tempo galantuomo' Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. "Oggi mi interessa correre sui vaccini. A me interessa che si risolvano i problemi. La stessa domanda me la facevano su Arcuri commissario. Io non ha mai avuto ...

Piano da 40 miliardi e riaperture in vista Venerdì potrebbe tornare a riunirsi la cabina di regia per la valutazione dei dati Covid e, in caso ... Pressing di Salvini "Riaperture a maggio? Parliamo di aprile, siamo solo a metà aprile. Se ci sono ...

Covid: Salvini, 'da cittadino Ue pretendo risposte da Ema su Sputnik' Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Su Sputnik, se c'è un'emergenza, se siamo in guerra, non puoi prenderti un mese di tempo per fare un sopralluogo". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta sull'Ema e il vac ...

Un governo insidiato dai calcoli elettorali Più che dare un seguito coerente allo scossone rappresentato dal governo di Mario Draghi, si rafforza l’impressione che i partiti siano impegnati a riassorbirlo. I cambi che si sono registrati tra Mov ...

