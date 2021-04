Covid, Bianchi (Svimez): "Con sostegno liquidità arginate fragilità ma imprese vanno rafforzate" (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid, Bianchi (Svimez): 'Con sostegno liquidità arginate fragilità ma imprese vanno rafforzate'... - fisco24_info : Covid, Bianchi (Svimez): 'Con sostegno liquidità arginate fragilità ma imprese vanno rafforzate': Attraverso le mis… - amaryllide1 : AZ: 'Vaxzevria è utilizzato per prevenire COVID-19, malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2.... Il vaccino stim… - mante : Per un momento avevo pensato di collegare il tweet precedente al terribile video girato in un ospedale indiano vist… - PiccoloPesceNer : Dagli aderenti al QAnon ai suprematisti bianchi in piena regola, gli estremisti di estrema destra sembrano unirsi n… -