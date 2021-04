Con la cittadinanza a Patrick Zaki, l’Italia avrà uno strumento in più per seguire il suo caso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il voto unanime al Senato, con cui oggi è stata approvata la mozione a firma Pd che impegna il governo ad attivarsi per il conferimento della cittadinanza a Zaki, è una buona notizia. Lo è perché dice forte e chiaro che Patrick deve essere cittadino italiano e questa volta è il nostro Parlamento a dirlo. Da oltre 14 mesi Patrick Zaki è imprigionato nel carcere egiziano di Tora in detenzione preventiva, la misura cautelare applicata nei casi con indizi gravi di colpevolezza ma che nella sua circostanza, come quella di tanti prigionieri politici e attivisti dei diritti umani, in Egitto viene usata e sistematicamente rinnovata ogni 45 giorni in un ciclo infernale senza fine. 432 giorni in carcere senza alcuna prova e senza alcun processo. Patrick è incarcerato per le sue idee, per il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il voto unanime al Senato, con cui oggi è stata approvata la mozione a firma Pd che impegna il governo ad attivarsi per il conferimento della, è una buona notizia. Lo è perché dice forte e chiaro chedeve essere cittadino italiano e questa volta è il nostro Parlamento a dirlo. Da oltre 14 mesiè imprigionato nel carcere egiziano di Tora in detenzione preventiva, la misura cautelare applicata nei casi con indizi gravi di colpevolezza ma che nella sua circostanza, come quella di tanti prigionieri politici e attivisti dei diritti umani, in Egitto viene usata e sistematicamente rinnovata ogni 45 giorni in un ciclo infernale senza fine. 432 giorni in carcere senza alcuna prova e senza alcun processo.è incarcerato per le sue idee, per il suo ...

