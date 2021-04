Come è andata a finire la prima causa sul riconoscimento facciale in Cina (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Foto: Ian Waldie/Getty Images)Una corte cinese si è espressa in favore di Guo Bing, un professore di diritto che ha denunciato uno zoo di Hangzhou per l’uso improprio delle tecnologie biometriche di riconoscimento facciale. Incominciata nel 2019, è la prima causa avvenuta in Cina su questo argomento e, per la prima volta, stabilisce il diritto dei cittadini di richiedere la cancellazione dei propri dati. La causa ha avuto origine dal cambiamento dei sistemi di accesso del Safari park di Hangzhou. Il professor Guo, assiduo frequentatore dello zoo, era in possesso di un abbonamento annuale basato sul riconoscimento delle impronte digitali. Tuttavia, nel corso dell’anno, la struttura è passata a un nuovo sistema di accesso basato sul ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Foto: Ian Waldie/Getty Images)Una corte cinese si è espressa in favore di Guo Bing, un professore di diritto che ha denunciato uno zoo di Hangzhou per l’uso improprio delle tecnologie biometriche di. Incominciata nel 2019, è laavvenuta insu questo argomento e, per lavolta, stabilisce il diritto dei cittadini di richiedere la cancellazione dei propri dati. Laha avuto origine dal cambiamento dei sistemi di accesso del Safari park di Hangzhou. Il professor Guo, assiduo frequentatore dello zoo, era in possesso di un abbonamento annuale basato suldelle impronte digitali. Tuttavia, nel corso dell’anno, la struttura è passata a un nuovo sistema di accesso basato sul ...

Come è andata a finire la prima causa sul riconoscimento facciale in Cina Per la prima volta una corte ha sancito il diritto dei cittadini a richiedere la cancellazione dei dati personali raccolti da un privato con strumenti biometrici Una corte cinese si è espressa in ...

