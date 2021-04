"Chiudi il becco, Elisabetta". Il principe Filippo non ne faceva passare una (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il principe Filippo ha vissuto un'esistenza straordinaria, piena di aneddoti ed eventi che persino una biografia farebbe fatica a contenere Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilha vissuto un'esistenza straordinaria, piena di aneddoti ed eventi che persino una biografia farebbe fatica a contenere

Advertising

hyunvchan : “non sono donna e non sono ostetrica né pediatra” allora perché cazzo parli luigi. chiudi il becco che fai più bell… - gora_ant : @GiorgiaMeloni Come solito confondi Piselli con Ceci, e solo per la tua propaganda becera... è meglio che chiudi il… - flyinwithtae : @uuniversekook chiudi il becco é la verità - hwangfairyst : @iJEANK1N4 @iJ0NG1N chiudi il becco - lmpassibile : @ossiimori lasciami nella mia convinzione e chiudi il becco paperino -